Лондонский клуб официально закрыл антидопинговое дело украинского вингера, открыв ему путь к возвращению на поле. В ближайшие дни футболист присоединится к команде и начнет подготовку к новому сезону, сообщает 24 Канал.

Когда Мудрик сыграет за Челси

После завершения всех юридических процедур Михаил Мудрик возвращается к полноценной работе в составе Челси. По информации инсайдера Фабрицио Романо, украинец присоединится к команде уже во время тренировочного сбора в Гонконге.

Впереди у "синих" – насыщенная предсезонная программа в Азии и Австралии. Команда Хаби Алонсо проведет три контрольных матча: 1 августа встретится с "Тоттенхэмом", 5 августа – с "Ювентусом", а 8 августа – с "Миланом".

Именно эти матчи теоретически могут помочь Мудрику набрать игровую форму после длительного отсутствия. Если украинец успеет вернуться в оптимальную форму и убедит тренерский штаб, он может попасть в заявку уже к старту чемпионата Англии.

Вероятно, первый официальный матч после возвращения Мудрик сможет провести 24 августа, когда "Челси" начнет новый сезон английской Премьер-лиги домашним матчем против "Фулхэма".

Возвращение в сборную Украины также не за горами

Восстановление игровой практики может открыть Мудрику путь и в национальную сборную Украины. Если он будет регулярно выходить на поле в составе "Челси", Андреа Мальдера снова сможет рассчитывать на одного из самых талантливых вингеров страны.

Первый официальный шанс вернуться в ряды "сине-желтых" может появиться уже 25 сентября. Именно в этот день сборная Украины проведет стартовый матч нового розыгрыша Лиги наций.

Ближайшие недели станут определяющими для Мудрика. В частности, что касается его возвращения в основной состав "Челси" и дальнейших перспектив в сборной Украины.