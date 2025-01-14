Молодой талант Динамо на грани перехода в другой клуб: киевляне уже ищут замену

Владимир Бражко близок к переходу из Динамо. Киевляне уже рассматривают кандидатуры на замену полузащитнику.

За Владимиром Бражко уже длительное время следят европейские клубы. Отмечается, что Динамо уже поступило предложение по трансферу полузащитника, пишет 24 канал со ссылкой на телеграм-канал "Инсайды от Пасечника 2.0".

Читайте также "Не является игроком топ-класса": в Англии вынесли вердикт Зинченко и очертили перспективы в Арсенале

Кого рассматривают в качестве замены Бражке

Сначала Динамо видело замену Владимиру в Александре Яцыке, который сейчас находится в аренде в луганской Заре. Однако Александр Шовковский видит в нем лишь "восьмерку".

Сейчас одним из кандидатов является Эндсон из Руха, который должен прибыть с командой на сборы в Турцию. Главному тренеру нравятся качества игрока.

Справка. Владимир Бражко в сезоне-2024/2025 сыграл 25 матчей за Динамо, в которых забил 4 гола и отдал 3 результативные передачи.

Отметим, что портал Transfermarkt оценивает футболиста в 9 миллионов евро.