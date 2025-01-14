За Владимиром Бражко уже длительное время следят европейские клубы. Отмечается, что Динамо уже поступило предложение по трансферу полузащитника, пишет 24 канал со ссылкой на телеграм-канал "Инсайды от Пасечника 2.0".

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Кого рассматривают в качестве замены Бражке

Сначала Динамо видело замену Владимиру в Александре Яцыке, который сейчас находится в аренде в луганской Заре. Однако Александр Шовковский видит в нем лишь "восьмерку".

Сейчас одним из кандидатов является Эндсон из Руха, который должен прибыть с командой на сборы в Турцию. Главному тренеру нравятся качества игрока.

Справка. Владимир Бражко в сезоне-2024/2025 сыграл 25 матчей за Динамо, в которых забил 4 гола и отдал 3 результативные передачи.

Отметим, что портал Transfermarkt оценивает футболиста в 9 миллионов евро.