"Без всяких сомнений": легендарный ринг-анонсер назвал лучшего боксера в истории

В каждом виде спорта постоянно возникают споры, какой атлет является в нем лучшим за все времена. Исключением не является, конечно же, и бокс.

Своим мнением на этот счет поделился знаменитый ринг-анонсер Майкл Баффер. Он рассказал, кого считает номером один в истории бокса, сообщает 24 Канал со ссылкой на Ready to Fight.

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Кого выделил Баффер

Он назвал легендарного американского бойца Шугара Рэя Робинсона, вспомнив его эпическое противостояние с Джейком Ламоттой:

"Если говорить о лучшем бойце всех времен, я считаю до сих пор, что это Шугар Рэй Робинсон. Был такой фильм – "Бешеный бык". И он начинается с боя, в котором Джейк Ламотта побеждает Шугара Рэя Робинсона. Но если посмотреть со стороны бокса, Робинсон был полусредневесом, Ламотта – средневесом.

Но это был Нью-Йорк и они просто должны были драться между собой, потому что заключили соглашение. Робинсон всегда побеждал Ламотту. У него был рекорд 40-0, он был легче, но дрался с средневесом, однако проиграл первый бой. Они встретились снова – всего через 21 день. За неделю до этого Робинсон провел еще 10 раундов. Он вернулся и победил Ламотту. Это лучший боксер в истории бокса, без всяких сомнений".

Справка. Очное противостояние Ламотта – Робинсон насчитывает сразу шесть боев. Шугар Рэй одержал в них пять побед.

Напомним, что Шугар Рэй Робинсон на профессиональном уровне выступал с 1940 по 1965 год. Он был чемпионом мира в двух весовых категориях и имел в своем активе 174 победы, из которых 109 нокаутом.