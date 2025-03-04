Своєю думкою щодо цього поділився знаменитий ринг-анонсер Майкл Баффер. Він розповів, кого вважає номером один в історії боксу, повідомляє 24 Канал із посиланням на Ready to Fight.

Читайте також Непереможний боксер висловив бажання стати останнім суперником Усика в кар'єрі

Кого виділив Баффер

Він назвав легендарного американського бійця Шугара Рея Робінсона, пригадавши його епічне протистояння з Джейком Ламоттою:

"Якщо говорити про найкращого бійця всіх часів, я вважаю досі, що це Шугар Рей Робінсон. Був такий фільм – "Скажений бик". І він починається з бою, в якому Джейк Ламотта перемагає Шугара Рея Робінсона. Але якщо подивитись зі сторони боксу, Робінсон був напівсередньоваговиком, Ламотта – середньоваговиком.

Але це був Нью-Йорк і вони просто мали битись між собою, бо уклали угоду. Робінсон завжди перемагав Ламотту. У нього був рекорд 40−0, він був легшим, але бився з середньоваговиком, проте програв перший бій. Вони зустрілись знову – всього через 21 день. За тиждень до цього Робінсон провів ще 10 раундів. Він повернувся та переміг Ламотту. Це найкращий боксер в історії боксу, без жодних сумнівів".

Довідка. Очне протистояння Ламотта – Робінсон налічує одразу шість боїв. Шугар Рей здобув у них п’ять перемог.

Нагадаємо, що Шугар Рей Робінсон на професійному рівні виступав з 1940 по 1965 рік. Він був чемпіоном світу у двох вагових категоріях і мав у своєму активі 174 перемоги, з яких 109 нокаутом.