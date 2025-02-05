В мае и декабре 2024 года состоялись бои Александра Усика и Тайсона Фьюри. В обоих противостояниях победу одержал украинский боксер.

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Согласен ли Джонс с победой Усика

Он отметил, что ему нравятся оба боксера и трудно выбрать более сильного, пишет 24 канал со ссылкой на IFL TV.

Учитывая два поединка Тайсона с Усиком и учитывая два боя Джошуа против Александра... думаю, Фьюри был намного лучше. Я отдаю предпочтение ему в бою с Эй-Джеем. Здесь шансы 50 на 50, но пока я больше склоняюсь именно к Тайсону,

– сказал Рой Джонс.

Напомним, что в первом бою Александр Усик победил раздельным решением судей, а во втором – единогласным. Также после противостояний с украинцем Тайсон Фьюри принял решение о завершении карьеры.