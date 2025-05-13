Фьюри лаконично назвал лучшего боксера в истории

Британский боксер Тайсон Фьюри прокомментировал, кого считает лучшим боксером в истории. Его ответ удивил многих поклонников.

В январе 2023 года Тайсон Фьюри завершил карьеру. Боксер решил, что хочет провести время со своей семьей и отдохнуть от бокса.

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Кто лучший боксер по мнению Фьюри

"Цыганский король" выбрал интересного кандидата на звание лучшего боксера в истории бокса, пишет 24 канал со ссылкой на talkSPORT.

Я должен сказать, что я являюсь лучшим боксером в истории,

– сказал британский боксер.

Справка. В последних двух боях в карьере "Цыганский король" проиграл Александру Усику.

Напомним, что после второго поражения от украинца появились слухи, что "Цыганский король" проведет бой против Энтони Джошуа или Владимира Кличко. В частности многие говорят, что британский боксер еще не окончательно завершил карьеру и вскоре вернется на ринг.