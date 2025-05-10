Василий Ломаченко редко делится подробностями из личной жизни. Боксер чаще делает провокационные публикации на религиозные и политические темы, пишет 24 Канал.

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Ломаченко в третий раз стал отцом

О третьем отцовстве Ломы проговорился его промоутер Боб Арум в интервью Boxing Scene. Функционер рассказал, что недавно в семье боксера произошло пополнение. Поэтому Арум точно не знает, когда боксер вернется на ринг.

Я не знаю, вернется ли Ломаченко. Мы узнаем примерно через неделю,

– добавил Арум.

Напомним, что Василий Ломаченко вместе с женой Еленой уже воспитывают двоих детей: сына Анатолия (2011 года рождения) и дочь Викторию (2013 года рождения).

К слову. Недавно дочь Василия Ломаченко Виктория в составе сборной Украины завоевала "бронзу" на турнире в Италии. Она выступает в спортивной акробатике.

Последний раз Ломаченко выходил на ринг в мае 2024 года. Тогда боксер победил экс-абсолютного чемпиона мира Джорджа Камбососа. Василий завоевал титул IBF в легком весе.