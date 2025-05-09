В Украине официально отмечают День памяти и победы над нацизмом 8 мая, отказавшись от "дня победы" 9 мая. Ломаченко не принимает нововведения, сообщает 24 канал.

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Пробил очередное дно

Василий Ломаченко 9 мая опубликовал фотографию рядом с Мемориалом Славы в Белгороде-Днестровском вместе со своим отцом и сыном. Боксер посвятил пафосное сообщение "дню победы".

Их подвиг безграничен. И такой же безграничной должна быть наша благодарность. Царство Небесное всем, кто стоял на смерть ради жизни! Поклон всем ветеранам! Мир всем,

– написал Ломаченко.

Ломаченко отмечает 9 мая / Фото из инстаграма боксера

Напомним, что Василий Ломаченко последний раз дрался в мае прошлого года. Тогда боксер победил австралийца Джорджа Камбососа техническим нокаутом и завоевал титул чемпиона мира IBF в легком весе.