Василь Ломаченко рідко ділися подробицями з особистого життя. Боксер частіше робить провокативні публікації на релігійні та політичні теми, пише 24 Канал.

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Ломаченко втретє став батьком

Про третє батьківство Ломи проговорився його промоутер Боб Арум в інтерв'ю Boxing Scene. Функціонер розповів, що нещодавно у родині боксера сталося поповнення. Тож Арум точно не знає, коли боксер повернеться на ринг.

Я не знаю, чи повернеться Ломаченко. Ми дізнаємося приблизно через тиждень,

– додав Арум.

Нагадаємо, що Василь Ломаченко разом із дружиною Оленою вже виховують двох дітей: сина Анатолія (2011 року народження) та доньку Вікторію (2013 року народження).

До слова. Нещодавно донька Василя Ломаченка Вікторія у складі збірної України здобула "бронзу" на турнірі в Італії. Вона виступає у спортивній акробатиці.

Востаннє Ломаченко виходив на ринг у травні 2024 року. Тоді боксер переміг ексабсолютного чемпіона світу Джорджа Камбососа. Василь здобув титул IBF у легкій вазі.