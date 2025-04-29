В Італії завершився міжнародний турнір зі спортивної акробатики. У ньому взяли участь понад 500 спортсменів із 14 країн, пише 24 Канал.

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Третя в династії спортивних акробаток

У представницьких змаганнях успішно виступила збірна України, яка здобула кілька комплектів нагород. У складі "синьо-жовтих" було дев'ять вихованців відділення спортивної акробатики Білгород-Дністровської ДЮСШ, в тому числі донька чемпіона світу з боксу Василя Ломаченка.

Вікторія Ломаченко в парі з Анастасією Гаврицулою виступала у віковій категорії 13 – 19 років. Український дует переміг у кваліфікації та посів третє місце у загальному заліку.

Вихованці Білгород-Дністровської ДЮСШ / фото Білгород-Дністровської міської ради

Зазначимо, що Олена Ломаченко, дружина Василя Ломаченка та мама Вікторії, є майстром спорту зі спортивної акробатики.

Мама Василя Ломаченка – Тетяна, тренерка з цього ж виду спорту. Анастасія Ломаченко – сестра чемпіона світу з боксу, теж має звання майстер спорту міжнародного класу зі спортивної гімнастики.

Щодо Василя Ломаченка, то він наразі не визначився, чи продовжить спортивну кар'єру. Боксер повинен був дати відповідь до березня, але досі зберігає мовчання. 37-річний спортсмен має певні проблеми зі спиною.