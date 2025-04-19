Вже тривалий час ходять чутки про те, що Василь Ломаченко роздумує над завершенням кар'єри. Поки що невідомо, чи повернеться боксер на ринг у 2025 році.

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Що сказав Арум про Ломаченка

Промоутер зазначив, що нічого не чув від українця. Ломаченко повинен був дати відповідь у березні, а зараз вже квітень, пише 24 канал з посиланням на The Ring.

Я хочу натиснути на Клімаса і тоді побачимо, що станеться. Я планую поговорити з ним наступного тижня. Не знаю, чи захоче він виходити в ринг після тривалої перерви із таким бійцем, як Кейшон,

– сказав Боб Арум.

Нагадаємо, що в останньому бою Василь Ломаченко технічним нокаутом переміг Джорджа Камбососа. Це сталося ще у травні 2024 року.