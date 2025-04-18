Король хевівейту володіє головними трьома титулами – WBC, WBO та WBA, а у "Тріпл-Ді" за спиною чемпіонський пояс IBF. Тому боксери проведуть об'єднавчий поєдинок, де визначать наступного "абсолюта" у надважкій вазі.

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Хто переможе у реванші

Лоуренс Околі поділився думками стосовно реваншу між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа. Колишній чемпіон світу спрогнозував переможця протистояння, повідомляє 24 канал.

На його думку, Олександр Усик не зможе вдруге перемогти Даніеля Дюбуа. Проте Околі заявив, що, коли він ставить проти українця, то він виходить у ринг та виграє поєдинок.

Щоразу, коли я кажу, що хтось переможе Усика, йому якимось чином вдається зробити свою справу. Я думаю що цього разу, або Дюбуа переможе його, або Усик завершить кар'єру після двох наступних боїв,

– сказав Околі для talkSPORT.

Нагадаємо, що Олександр Усик бився проти Даніеля Дюбуа у 2023 році. У тому бою український чемпіон переміг британського боксера технічним нокаутом у дев'ятому раунді.

Раніше Тоні Белью дав прогноз на реванш Усик – Дюбуа, який відбудеться у липні. Колишній чемпіон світу вважає, що протистояння завершиться у період з 8 по 12 раунд.