Уже длительное время ходят слухи о том, что Василий Ломаченко раздумывает над завершением карьеры. Пока неизвестно, вернется ли боксер на ринг в 2025 году.

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Что сказал Арум о Ломаченко

Промоутер отметил, что ничего не слышал от украинца. Ломаченко должен был дать ответ в марте, а сейчас уже апрель, пишет 24 канал со ссылкой на The Ring.

Я хочу нажать на Климаса и тогда увидим, что произойдет. Я планирую поговорить с ним на следующей неделе. Не знаю, захочет ли он выходить в ринг после длительного перерыва с таким бойцом, как Кейшон,

– сказал Боб Арум.

Напомним, что в последнем бою Василий Ломаченко техническим нокаутом победил Джорджа Камбососа. Это произошло еще в мае 2024 года.