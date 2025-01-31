В ночь на 22 декабря состоялся реванш между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри. Украинец победил британца единогласным решением судей.

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Кого выбрал Беллью как лучшего супертяжеловеса

Боксер назвал двух представителей, которых считает выдающимися боксерами, пишет 24 канал со ссылкой на Fightlens.

Я считаю Усика и Фьюри выдающимися боксерами. Тайсон вернется еще на ринг, если он этого захочет. И да, я думаю, что он второй лучший супертяж в мире,

– отметил Тони Беллью.

Справка. Александр Усик в будущем может провести второй бой с Даниэлем Дюбуа, который бросил вызов украинцу относительно реванша.

Напомним, что 13 января Тайсон Фьюри объявил о завершении карьеры несмотря на слухи о том, что он должен встретиться на ринг с Энтони Джошуа или даже Владимиром Кличко.