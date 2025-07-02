Украинка довела до слез одну из сильнейших теннисисток на планете: эмоциональное видео

Во вторник, 1 июля, состоялись матчи 1/64 финала Открытого чемпионата Великобритании по теннису. В одном из них Даяна Ястремская встречалась со второй ракеткой мира Коко Гофф.

Украинка осуществила один из крупнейших апсетов первого круга травяного "мэйджора", одержав победу в двух сетах. После этого поединка американка прокомментировала свой вылет из турнира, сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу Уимблдона.

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Послематчевый комментарий Гофф

Вторая ракетка мира была опустошена после поражения. Она не смогла сдержать эмоций на послематчевой пресс-конференции и заплакала, отвечая на один из вопросов:

Я стараюсь быть позитивной. Но после матча мне точно было тяжело в раздевалке. Я не люблю проигрывать. Мне не очень нравится проигрывать. Не знаю, я просто немного разочарована тем, как выступила сегодня.

Она заявила, что могла бы быть чуточку лучше в трудные моменты тай-брейка, особенно после Ролан Гаррос, где чувствовала, что многому научилась. Коко Гофф добавила также, что не собирается долго зацикливаться на поражении, ведь хочет хорошо выступить на US Open. Однако признала, что сейчас очень разочарована таким результатом на травяном "мэйджоре".

Как Гофф не сдержала слез во время пресс-конференции: смотрите видео

К слову. Это была четвертая очная встреча между Гофф и Ястремской. Украинка впервые победила американку, которая накануне триумфовала на Ролан Гаррос-2025.

Отметим, что в следующем круге Даяна Ястремская сыграет против "нейтральной" Анастасии Захаровой, которая в первом круге Уимблдона победила Викторию Азаренко.