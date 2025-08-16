В субботу, 16 августа, Колос в Ковалевке принимал львовские Карпаты в рамках 3-го тура УПЛ-2025/2026. Команды не определили сильнейшего.

Колос прекрасно стартовал в новом сезоне УПЛ, набрав в 2-х предыдущих турах максимальные 6 баллов. Зато Карпаты уступили Полесью и сыграли вничью с Шахтером, сообщает 24 Канал.

Как закончился матч Колос – Карпаты?

В прошлом сезоне-2024/2025 Карпаты и Колос обменивались победами.

На 20-й минуте хозяева поля открыли счет в матче. Климчук красивым ударом прошил сетку ворот Клищука. Далее поединок прервала воздушная тревога.

Перед вынужденной паузой ВАР просматривал фол на нападающем Карпат Невесе. После возобновления игры главный арбитр матча показал прямую красную карточку Ррапаю, который и сфолил на форварде "львов".

Даже в большинстве гостям не удалось сравнять цифры на табло до перерыва.

Во втором тайме "зелено-белые" полностью доминировали на футбольном поле в Ковалевке. На 67-й минуте гостям удалось сравнять счет в матче благодаря голу Краснопира – 1:1.

Уже в следующей атаке Краснопир был близок к тому, чтобы оформить дубль. Но невероятное спасение выдал голкипер Колоса.

В конце матча мяч во второй раз побывал во владениях Пахолюка после удара Невеса. Однако на этот раз игрок Карпат был в офсайде перед выстрелом нападающего "львов".

Финальный свисток зафиксировал ничью в Ковалевке 1:1.

Колос – Карпаты 1:1

Голы: Климчук, 20 – Краснопир, 67

Удаления: Ррапай, 36

В следующем туре УПЛ команда Руслана Костышина сыграет дома против дебютанта элитного дивизиона Эпицентра (30 августа). Зато Карпаты будут противостоять на выезде другому дебютанту УПЛ Кудривке (29 августа).