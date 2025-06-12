Команда Зинченко не будет бойкотировать турниры с российскими спонсорами

Лидер сборной Украины Александр Зинченко владеет киберспортивной командой по Counter-Strike 2 Passion UA. Недавно она изменила свое отношение к турнирам с российским капиталом.

Руководство Passion UA отказалось от бойкота соревнований, которые спонсируются российскими компаниями. Это решение было принято в связи с изменениями в правилах отбора в самый престижный турнир сезона, пишет 24 Канал со ссылкой на пресс-службу команды.

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Почему команда Зинченко будет играть в турнирах с российскими деньгами

В следующем Мейджоре – StarLadder Budapest Major 2025, команды не будут играть отборочный турнир. Участники соревнований будут определяться по рейтингу Valve.

Руководство Passion UA приняло решение об участии во всех турнирах независимо от спонсора, входящих в официальный цикл Valve. Таким образом команда Зинченко будет иметь максимальные шансы на участие в Мейджоре. Клуб пообещал, что все призовые от российских спонсоров пойдут на поддержку Украины.

В случае, если турнир имеет прямое спонсорство со стороны компаний, связанных с российскими букмекерскими компаниями, все выигранные средства мы перечислим на поддержку Украины,

– говорится в заявлении клуба.

Напомним, что Александр Зинченко в 2022 году объявил о создании киберспортивной команды Passion UA, специализирующейся на Counter-Strike 2. Футболист лондонского Арсенала даже иногда участвует в ее матчах.

Кстати, летом Александр Зинченко может сменить клубную прописку. Главный тренер "канониров" не рассчитывает на украинского универсала. Дортмундская Боруссия не против усилить свой состав игроком сборной Украины.