Лидер сборной Украины может оказаться в Серии. Одному из клубов итальянского элитного дивизиона предложили услуги Зинченко, сообщает 24 канал со ссылкой на La Lazio Siamo Noi.

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Куда может перейти Зинченко

По имеющейся информации, итальянский Лацио может стать новой командой Александра Зинченко в следующем сезоне. Сейчас римляне взяли время, чтобы исследовать целесообразность трансфера украинского защитника.

Главной проблемой при переходе может стать большая зарплата Зинченко – 5 миллионов евро в год. Ради трансфера в Лацио лидер сборной Украины должен пойти на сокращение заработной платы.

К слову. Контракт Александра Зинченко с Арсеналом истекает в 2026 году. В сезоне 2024/2025 украинский защитник сыграл за "канониров" в 23 матчах во всех турнирах, оформив один гол и один ассист.

Ранее сообщали, что Микель Артета решил, куда перейдет Александр Зинченко летом этого года. Украинский защитник может оказаться в чемпионате Германии.