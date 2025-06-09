Лідер збірної України може опинитись в Серії. Одному з клубів італійського елітного дивізіону запропонували послуги Зінченка, повідомляє 24 канал із посиланням на La Lazio Siamo Noi.

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Куди може перейти Зінченко

За наявною інформацію, італійський Лаціо може стати новою командою Олександра Зінченка у наступному сезоні. Наразі римляни взяли час, щоб дослідити доцільність трансферу українського захисника.

Головною проблемою при переході може стати велика зарплата Зінченка – 5 мільйонів євро на рік. Задля трансферу у Лаціо лідер збірної України повинен піти на скорочення заробітної плати.

До слова. Контракт Олександра Зінченка з Арсеналом спливає у 2026 році. У сезоні 2024/2025 український захисник зіграв за "канонірів" у 23 матчах в усіх турнірах, оформивши один гол та один асист.

Раніше повідомляли, що Мікель Артета вирішив, куди перейде Олександр Зінченко влітку цього року. Український захисник може опинитись у чемпіонаті Німеччини.