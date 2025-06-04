Лондонський Арсенал тривалий час роздумував над долею Олександра Зінченка у клубі. На футболіста вже з'явився претендент, пише 24 канал з посиланням на TransferFeed.

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Куди може перейти Зінченко

Головний тренер лондонського Арсенала Мікель Артета готовий розглянути трансфер Олександра Зінченка до дортмундської Боруссії.

Таке рішення пов’язане з високою оцінкою потенціалу конкурента українця Майлза Льюїса-Скеллі, якого Артета вважає майбутнім команди. Через це позиція Зінченка в клубі більше не виглядає пріоритетною.

Довідка. У сезоні-2024/2025 Олександр Зінченко зіграв 23 матчі, у яких забив один гол та віддав один асист.

Нагадаємо, що українським футболістом цікавилися також Ньюкасл Юнайтед, Баварія та Монако.