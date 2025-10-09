В Динамо разгорелся новый скандал, который быстро вышел за пределы раздевалки команды. В сети появились слухи о вероятном конфликте между главным тренером Александром Шовковским и футболистом Андреем Ярмоленко.

Однако в Динамо не впервые происходят подобные случаи. 24 канал рассказывает о прошлых конфликтах главных тренеров с футболистами в киевском клубе.

Блохин – Милевский

Олег Блохин осенью 2012 года возглавил киевское Динамо. Артем Милевский позволил себе прийти на презентацию нового главного тренера "бело-синих" в халате, как будто только вышел из бани.

Блохин отреагировал на вызывающее поведение Милевского, который был переведен в дубль киевского Динамо. Позже футболиста вообще выставили на трансфер – тренер заявил, что нападающий неоднократно нарушал режим.

Мы же взрослые люди. Сбивают его или не сбивают, но надо же приходить не пьяным на тренировку. Да, пьяных людей я тренировать не умею,

– рассказывал Блохин.

Кроме того, тогдашний главный тренер Динамо рассказал, что неоднократно проводил разговоры с футболистом, но тот не сделал выводов. Милевский не остался в стороне и тоже говорил о конфликте с Блохиным.

С этим человеком невозможно разговаривать. У него звездная болезнь. Он до сих пор остается с Золотым мячом. Даже на тренировки с ним ездил. У Блохина везде только я, я, я,

– рассказывал форвард.

В итоге Артем Милевский покинул Динамо в 2013 году. Поскольку с футболистом не продлили контракт.

К слову. Недавно Олег Блохин опроверг заявление Артема Милевского о "Золотом мяче". Специалист заявил, что подобной ситуации никогда не было.

Однако конфликт между Милевским и Блохиным не завершился. Нападающий в своем инстаграме шутил над тренером. Например в 2015 году футболист опубликовал фото в инстаграме, подписав его: "Владимирович, с Новым Годом".

В конце 2020 года конфликт Артема Милевского с Олегом Блохиным остыл. А форвард признался, что сожалеет о том, что не смог извиниться у тогдашнего наставника Динамо.

В 2021 году Артем Милевский на премии "Национальная легенда Украины", которую вручил Владимир Зеленский Олегу Блохину извинился перед своим экс-наставником. Тренер в ответ сказал, что простил футболиста.

Газзаев – Алиев

Были времена, когда украинский гранд Динамо возглавлял российский тренер Валерий Газзаев. В киевском клубе специалист "из-за поребрика" работал лишь с 2009 по 2010 год.

Газзаев поставил себя в клубе, как жесткий тренер. Главной "фишкой" россиянина были тяжелые тренировки, дисциплина и большие физические нагрузки. На первых тренировочных сборах в Австрии он вызвал Алиева к себе в кабинет для разговоров.

Валерий Газзаев говорил с Александром Алиевым о его физической форме, игру и поведение. В то же время футболист воспринял разговоры, как попытку главного тренера надавить на него.

Алиев не выдержал и обвинил Газзаева в тирании и непрофессионализме. Тогда как главный тренер в ответ заявил, что футболист имеет проблемы с дисциплиной и алкоголем.

В интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону Александр Алиев вспоминал период в Динамо во главе с россиянином Газзаевым.

Мы приезжаем на базу на сбор. И тут Газзаев перед всеми говорит, что капитаном назначается Милевский. Я обрадовался, это мой кент. Но вышел оттуда злой. Суркис ко мне подошел и спросил, что случилось. Я ему так и сказал: "С этим п*******м я больше ничего не хочу иметь,

– рассказывал Алиев.

Отметим, что в декабре 2009 года Александр Алиев присоединился к московскому Локомотиву на правах аренды. А в 2010 году бывший футболист вернулся в Динамо после отставки Валерия Газзаева.

Газзаев – Петров

Валерий Газзаев во главе Динамо отметился еще одним конфликтом с футболистом киевского клуба. Российский тренер поссорился с Кириллом Петровым, который вернулся в команду после Евро U-19.

Петров сразу растянул мышцы, пропустил несколько недель из-за повреждения. Однако Газзаев считал, что это оправдание и начал давить на футболиста, вызывая его на разговоры, как это было с Алиевым.

Кроме того, Петров во время реабилитации набрал несколько лишних килограммов. Газзаев решил публично унизить футболиста, назвав его свиньей перед всей командой.

В октябре 2009 года Валерий Газзаев отправил Кирилла Петрова в Динамо-2. Однако футболист не молчал и прямо говорил главному тренеру в раздевалке о том, зачем мучиться, если он не нужен.

В итоге в декабре 2009 года Газзаева уволили после поражения от Барселоны в Лиге чемпионов, а Петров остался в Динамо. Однако в 2010 году футболист решил покинуть "бело-синих", перейдя в Заре, где его карьера пошла вверх.

В 2025 году Кирилл Петров вспомнил период работы Валерия Газзаева в киевском Динамо. Своими воспоминаниями он поделился в интервью "Украинскому футболу".

У Газзаева в голове – советские правила, мол, каждое утро надо взвешиваться. У меня было два лишних килограмма, и он мне сказал: "Иди отсюда". На меня вся команда смотрит, а я начал плакать. Ждал этого момента, но он просто выгоняет меня в дубль. Проходит неделя, и Газзаев меня возвращает. Выгнал-вернул. Почти не выпускал играть,

– рассказывал Петров.

Кроме того, он вспомнил, что весь сезон просидел на скамейке запасных. Газзаев также пообещал, что выпустит молодых футболистов, но только Петров залившся в запасе.

Ребров – Хачериди

Сергей Ребров стал тренером Динамо в 2014 году, заменив Олега Блохина. Тогда у новоиспеченного наставника начался конфликт с Евгением Хачериди, который думал, что всегда будет иметь место в основе, как писали СМИ.

Тем не менее Ребров начал изменения в Динамо, введя ротацию игроков. Специалист не вызвал защитника на сборы перед матчем против Риу Аве в квалификации Лиги Европы.

Хачериди не понравилось решение Реброва. Впоследствии футболист начал больше проводить времени на скамейке запасных. Сергей Станиславович объяснил, это тем, что у защитника есть недостаток в позиционной игре.

Позже Хачериди пошел в открытый конфликт с Ребровым. Футболист заявил, что не будет сидеть на скамейке запасных, если ему не доверяют.

В итоге в 2017 году Евгений Хачериди сменил клуб. Центральный защитник покинул Динамо и перешел в греческий ПАОК.

