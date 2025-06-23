Бывшая россиянка кривлянием чуть не спровоцировала драку на турнире в Германии
- На турнире WTA 500 в Бад-Гомбурге Мария Саккари победила Юлию Путивцеву, что вызвало спор между теннисистками из-за пренебрежительного рукопожатия.
- Зрители свистом провожали Путивцеву из-за ее поведения, которое почти привело к драке.
- В основной сетке турнира также участвовали украинки Марта Костюк и Элина Свитолина, из которых Свитолина прошла в 1/8 финала.
Показательный инцидент произошел на турнире WTA 500 в немецком Бад-Гомбурге. В первом круге соревнований встречались греческая теннисистка Мария Саккари и Юлия Путивцева из Казахстана.
По итогу двух сетов победу в матче первого круга одержала Мария Саккари – 7:5, 7:6. Поражение сильно расстроило представительницу Казахстана Юлию Путивцеву, которая родилась в России, пишет 24 Канал.
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Болельщики свистом провожали экс-россиянку
После завершения матча между теннисистками возникла перепалка. Саккари сделала замечание Путивцевой, которая на рукопожатии пренебрежительно к ней отнеслась.
В ответ бывшая россиянка начала кривляться и делать театральные поклоны. Словесный спор чуть не перерос в драку.
Видео позорного поведения Путивцевой
Поведение уроженки Москвы не понравилось зрителям. Они свистом провожали Путивцеву, когда она покидала корт.
Напомним, что в основной сетке турнира WTA 500 в немецком Бад-Гомбурге стартовали две украинки – Марта Костюк и Элина Свитолина. Киевлянка завершила соревнования после первого раунда, уступив американке Эмме Наварро. А вот первая ракетка Украины одержала победу над бельгийкой Элизе Мертенс и вышла в 1/8 финала.