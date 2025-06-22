В 1/16 финала травяного турнира WTA 500 в немецком Бад-Гомбурге Элина Свитолина встречалась с первой ракеткой Бельгии Элизе Мертенс. Это была восьмая очная встреча теннисисток, пишет 24 Канал.

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Результат первого матча Свитолиной на траве

В стартовом сете на корте шла равная борьба. После десяти сыгранных геймов счет был равным – 5:5. В конце партии Свитолина взяла три подряд гейма, закрыв партию – 7:5.

Во втором сете до счета 5:4 ни одна из теннисисток не проигрывала подачу. В решающем гейме Свитолина совершила брейк и завершила партию – 6:4.

Элина Свитолина – Элизе Мертенс 2:0 (7:5, 6:4)

Элина Свитолина одержала пятую победу в восьми очных противостояниях с Элизе Мертенс. Для украинки это был первый матч на траве в 2025 году.

В 1/8 финала соперницей Элины Свитолиной будет победительница матча между бразильянкой Беатрис Хаддад Маей и китаянкой Синь Ю Ван.

К слову, Свитолина осталась единственной украинкой на турнире. Юлия Стародубцева потерпела поражение в финале квалификации, а Марта Костюк в первом раунде проиграла американке Эмме Наварро.

Ранее мы публиковали фото с отдыха Элины Свитолиной. Первая ракетка Украины каталась на серфе, покоряя волны.