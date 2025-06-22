У 1/16 фіналу трав'яного турніру WTA 500 у німецькому Бад-Гомбурзі Еліна Світоліна зустрічалася з першою ракеткою Бельгії Елізе Мертенс. Це була восьма очна зустріч тенісисток, пише 24 Канал.

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Результат першого матчу Світоліної на траві

У стартовому сеті на корті точилася рівна боротьба. Після десяти зіграних геймів рахунок був рівним – 5:5. Наприкінці партії Світоліна взяла три поспіль гейми, закривши партію – 7:5.

У другому сеті до рахунку 5:4 жодна з тенісисток не програвала подачу. У вирішальному геймі Світоліна здійснила брейк та завершила партію – 6:4.

Еліна Світоліна – Елізе Мертенс 2:0 (7:5, 6:4)

Еліна Сіітоліна здобула п'яту перемогу у восьми очних протистояннях з Елізе Мертенс. Для українки це був перший матч на траві у 2025 році.

У 1/8 фіналу суперницею Еліни Світоліної буде переможниця матчу між бразилійкою Беатріс Хаддад Маєю та китаянкою Сінь Ю Ван.

До слова, Світоліна залишилася єдиною українкою на турнірі. Юлія Стародубцева зазнала поразки у фіналі кваліфікації, а Марта Костюк у першому раунді програла американці Еммі Наварро.

Раніше ми публікували фото з відпочинку Еліни Світоліної. Перша ракетка України каталася на серфі, підкорюючи хвилі.