Перша ракетка України в інстаграмі поділилась світлинами з відпочинку. Спортсменка зарядилась новою енергією у відпустці, повідомляє 24 канал.

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Неймовірна Еліна Світоліна

Еліна Світоліна опублікувала яскраві фото поблизу океану. На світлинах видно, що перша ракетка України усміхнена та насолоджується відпусткою.

Тенісистка показала, як підкорила хвилі, катаючись на серфі. Спортсменка також продемонструвала свою чудову фізичну форму та ідеальну фігуру.

Еліна Світоліна на відпочинку / Фото з інстаграму тенісистки

Нагадаємо, що Еліна Світоліна відмовилась від участі на турнірі WTA 500, який відбудеться у Берліні. Рішення пов'язане з насиченим сезоном тенісистки.