Українка Еліна Світоліна завершила свій шлях на другому турнірі Grand Slam Ролан Гаррос. Одеситка дійшла до чвертьфіналу, де у двох сетах поступилась Ізі Швьонтек.

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Залишилось грати недовго

Як повідомляє 24 Канал з посиланням на The Tennis Letter, після цього турніру Еліна заговорила про завершення кар'єри. 30-річна спортсменка прокоментувала можливість тривалості її кар'єри до 38 років.

Саме стільки нині чоловіку Світоліної Гаелю Монфісу, який продовжує свою кар'єру. Еліна зізналась, що має в планах народження дітей, тому її кар'єра не триватиме ще вісім років.

Я не хотіла б грати так довго, я хочу ще дітей. Хочу просто щасливо вийти на пенсію і не грати аж стільки. Я вже стільки років у турі, іноді це буває важко. Буває самотньо. Для мене буде цілком нормально завершити кар’єру раніше, ніж віці Гаеля,

– заявила Світоліна.

Нагадаємо, що за свою кар'єру Світоліна виграла 502 матчі з 769-ти. На її рахунку 18 титулів, серед яких і тріумф у Підсумковому турнірі у 2018 році.

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Також українка брала бронзову медаль на Олімпійських іграх-2020 та доходила до трьох півфіналів турнірів Grand Slam. Наразі Світоліна посідає 14 місце у рейтингу WTA.