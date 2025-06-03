У вівторок, 3 червня, відбувся чвертьфінал Ролан Гаррос-2025, у якому Еліна Світоліна програла Ізі Швьонтек. Попри виліт українська тенісистка змогла заробити шалений гонорар, пише 24 канал з посиланням на Reuters.

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Скільки заробила Світоліна

За вихід до чвертьфіналу Ролан Гаррос-2025 українська тенісистка заробила 440 тисяч євро призових, тобто приблизно 500 тисяч доларів США.

Попри поразку від експершої ракетки світу Іги Швьонтек, виступ Світоліної у Франції став одним із найуспішніших в її кар’єрі після повернення до туру. Українська тенісистка встановила унікальне досягнення на турнірі, зігравши ювілейний матч та вперше в кар’єрі виграла матч, відігравши три матчпойнти.

Відзначимо, що Еліна Світоліна бере участь у 19-му Ролан Гарросі. У перших трьох матчах вона перемогла представницю Туреччини Зейнеп Сонмез, угорку Анну Бондар і американку Бернарду Перу.