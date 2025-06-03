Во вторник, 3 июня, состоялся четвертьфинал Ролан Гаррос-2025, в котором Элина Свитолина проиграла Изи Швьонтек. Несмотря на вылет украинская теннисистка смогла заработать огромный гонорар, пишет 24 канал со ссылкой на Reuters.

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Сколько заработала Свитолина

За выход в четвертьфинал Ролан Гаррос-2025 украинская теннисистка заработала 440 тысяч евро призовых, то есть примерно 500 тысяч долларов США.

Несмотря на поражение от первой ракетки мира Иги Швьонтек, выступление Свитолиной во Франции стало одним из самых успешных в ее карьере после возвращения в тур. Украинская теннисистка установила уникальное достижение на турнире, сыграв юбилейный матч и впервые в карьере выиграла матч, отыграв три матчпойнта.

Отметим, что Элина Свитолина участвует в 19-м Ролан Гаррос. В первых трех матчах она победила представительницу Турции Зейнеп Сонмез, венгерку Анну Бондарь и американку Бернарду Перу.