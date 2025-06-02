В воскресенье, 1 июня, в рамках 1/8 финала Ролан Гаррос Элина Свитолина победила итальянку Жасмин Паолини. Этот матч стал юбилейным для украинки в рамках турниров Grand Slam, пишет 24 канал со ссылкой на OptaAce.

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Какое достижение установила Свитолина

В своем 150-м матче на турнирах Grand Slam украинская теннисистка одержала особую победу – впервые в карьере выиграла матч, отыграв три матчпойнта. Это произошло в поединке против четвертой ракетки мира, итальянки Жасмин Паолини. Украинка проиграла первый сет 4:6, избежала поражения на тайбрейке второго, а в третьем разгромила соперницу 6:1, выйдя в четвертьфинал.

Свитолина участвует в своем 45-м турнире серии Грэндслем и уже двенадцатый раз выступает на Ролан Гаррос. В 2025 году она стартовала блестяще: не отдала ни одного сета в первых трех матчах, победив представительницу Турции Зейнеп Сонмез, венгерку Анну Бондарь и американку Бернарду Перу.

Отметим, что матч четвертьфинала на Ролан Гаррос Элина Свитолина сыграет против экс-первой ракетки мира Иги Швьонтек. Противостояние состоится 3 июня.