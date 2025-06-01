В 1/8 финала Элина Свитолина выбила из турнира четвертую ракетку мира Жасмин Паолини с Италии. Украинка победила прошлогоднюю финалистку Ролан Гаррос благодаря эффектному камбэку, пишет 24 Канал.

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С кем сыграет Свитолина в четвертьфинале Ролан Гаррос

В следующем круге соперницей Свитолиной станет Ига Швьонтек. Действующая чемпионка Ролан Гаррос в 1/8 финала победила представительницу Казахстана Елену Рыбакину.

Матч теннисисток длился два с половиной часа. Польская теннисистка одержала победу по итогам трех сетов – 2:1 (1:6, 6:3, 7:5).

Ига Швьонтек (Польша) – Елена Рыбакина (Казахстан) 1:6, 6:3, 7:5

Элина Свитолина и Ига Швьонтек уже четыре раза встречались на кортах в очных противостояниях. На счету польской теннисистки три победы. Украинка выиграла у экс-первой ракетки мира на Уимблдоне-2023.

Матч между Свитолиной и Швьонтек на Ролан Гаррос состоится во вторник, 3 июня. Точное время начала станет известно позже.