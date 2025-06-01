У 1/8 фіналу Еліна Світоліна вибила з турніру четверту ракетку світу Жасмін Паоліні з Італії. Українка перемогла торішню фіналістку Ролан Гаррос завдяки ефектному камбеку, пише 24 Канал.

До теми Світоліна з шаленим камбеком перемогла четверту ракетку світу та вийшла в 1/4 Ролан Гаррос

З ким зіграє Світоліна у чвертьфіналі Ролан Гаррос

У наступному колі суперницею Світоліної стане Іга Швьонтек. Чинна чемпіонка Ролан Гаррос у 1/8 фіналі перемогла представницю Казахстану Єлєну Рибакіну.

Матч тенісисток тривав дві з половиною години. Польська тенісистка здобула перемогу за підсумком трьох сетів – 2:1 (1:6, 6:3, 7:5).

Іга Швьонтек (Польща) – Єлена Рибакіна (Казахстан) 1:6, 6:3, 7:5

Еліна Світоліна та Іга Швьонтек вже чотири рази зустрічалися на кортах в очних протистояннях. На рахунку польської тенісистки три перемоги. Українка виграла в експершої ракетки світу на Вімблдоні-2023.

Матч між Світоліною та Швьонтек на Ролан Гаррос відбудеться у вівторок, 3 червня. Точний час початку стане відомий згодом.