Жасмін Паоліні – Еліна Світоліна 1:2 (6:4, 6:7, 1:6)

Еліна Світоліна стала єдиною українською тенісисткою, якій вдалося пробитися до 1/8 фіналу Відкритого чемпіонату Франції. У попередньому раунді одеситка перемогла американку Бернарду Перу, пише 24 Канал.

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Світоліна на характері перемогла Паоліні

У 1/8 фіналу Світоліній протистояла четверта ракетка світу Жасмін Паоліні. Торік італійка дійшла до фіналу Ролан Гаррос, де поступилася Ігі Швьонтек.

Перший сет матчу Паоліні – Світоліна розпочався від диктовку представниці Італії, яка взяла три поспіль гейми. Українка нав'язала боротьбу та зуміла скоротити розрив у рахунку. Та все ж партія завершилася на користь Паоліні – 6:4.

Переломним став другий сет. Четверта ракетка світу впевнено розпочала партію, повівши в рахунку після п'яти геймів – 4:1. Після цього Еліна завдяки характеру відіграла п'ять геймів, зробивши рахунок рівним 6:6. На тайбрейку українка була сильнішою – 8:6.

На вирішальну партію у Паоліні вже не вистачило сил. Світоліна впевнено завершила сет з розгромним рахунком – 6:1.

Матч тривав дві з половиною години. Це була друга зустріч тенісисток. Обидва матчі завершилися на користь українки.

Світоліна вп'яте у кар'єрі вийшла у чвертьфінал Ролан Гаррос.