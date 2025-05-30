Даяна Ястремська – Людмила Самсонова 0:2 (2:6, 3:6)

Для одеситки це був другий поспіль матч проти суперниці без прапора. У попередньому колі вона з яскравим камбеком здолала Діану Шнайдер.

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Тенісистки вперше протистояли одна одній. Поєдинок тривав майже півтори години й, на жаль, у ньому Даяні не вдалося здобути перемогу, повідомляє 24 Канал.

Українка впевнено забрала стартовий гейм, проте не змогла розвинути успіх. Вона записала собі в пасив два брейки на своїй подачі, тоді як росіянка захистила всі свої у першому сеті, у підсумку – 2:6.

Друга партія тривала за абсолютно ідентичним сценарієм до рахунку 2:4. У сьомому геймі Ястремська, на відміну від першого сету, змогла захистити подачу й мала чудовий шанс відновити паритет.

У наступному геймі вона здобула аж вісім брейк-пойнтів, але, на жаль, не реалізувала жоден з них. Після цього Даяна програла свою подачу та залишила турнір – 3:6.

Довідка. Протягом поєдинку уродженка Одеси зробила один ейс при чотирьох подвійних помилках, не реалізувала жодного з десяти брейк-пойнтів і виграла 5 із 9 геймів на своїй подачі. Загальний баланс очок – 73:55 на користь "нейтральної" спортсменки.

Нагадаємо, що в 1/16 фіналу Україну представлять ще дві тенісистки – Юлія Стародубцева й Еліна Світоліна. Свої матчі вони проведуть також 30 травня проти Жасмін Паоліні та Бернарди Пери відповідно.