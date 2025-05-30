Одразу три українські тенісистки в одиночному розряді змогли пробитися до 1/16 фіналу Ролан Гаррос. Раніше жодного разу наша країна не мала такого представництва на цій стадії французького "мейджора", повідомляє 24 Канал.

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Чудовий початок

Своє ім'я в історичне досягнення записали Еліна Світоліна, Юлія Стародубцева та Даяна Ястремська. Вони перемогли у другому колі першу ракетку Угорщини Анну Бондар, а також "нейтральних" Анастасію Потапову та Діану Шнайдер відповідно.

При цьому наші спортсменки вважалися аутсайдерками у протистояннях проти "запорєбрикових" представниць. Стародубцева ж до того встановила індивідуальний рекорд, уперше вийшовши до 1/16 фіналу на рівні "мейджорів".

Зазначимо, що всі три українки матчі третього кола проведуть 30 травня. Першою на корт вийде Даяна Ястремська.

З ким зіграють наші тенісистки

Даяна Ястремська – Людмила Самсонова (початок не раніше 13:30)

Юлія Стародубцева – Жасмін Паоліні (не раніше 16:30)

Еліна Світоліна – Бернарда Пера (не раніше 17:30)

Нагадаємо, що у другому колі всього нашу країну представляли чотири тенісистки. На жаль, Ангеліна Калініна вилетіла на цій стадії, розгромно поступившись Лоїс Буассон.