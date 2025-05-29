Даяна Ястремська та Марта Костюк потрапили до одного з подібних відео. Українки опинились у десятці найгарніших тенісисток світу, повідомляє 24 канал.
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На якому місці опинились тенісистки
У десятку найгарніших тенісисток світу увійшли Емма Радукану з Англії, іспанська спортсменка Паула Бадоса, представниця Угорщини Фанні Штолар. У списку дивом опинились росіянки.
Проте найвищі місця посіли українські тенісистки. Даяна Ястремська опинилась на другому місці, а Марта Костюк забрала першу позицію.
Топ 10 найгарніших тенісисток світу: дивіться відео
Нагадаємо, що наразі у Парижі відбувається Ролан Гаррос 2025. Марта Костюк сенсаційно вилетіла на старті турніру, поступившись Сарі Бейлек.
Даяна Ястремська здолала "нейтральну" росіянку Діану Шнайдер (12 місце у рейтингу WTA). У наступному колі українська тенісистка зустрінеться з ще однією "нейтральною" Людмілою Самсоновой.