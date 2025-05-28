Даяна Ястремська – Діана Шнайдер 2:0 (7:5, 7:5)

Для Даяни Ястремської та Діани Шнайдер ця зустріч стала другою в очному протистоянні. У 2024 році на турнірі в Німеччині перемогу здобула "нейтралка", пише 24 Канал.

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Топовий результат Ястремської

У світовому рейтингу WTA Шнайдер займає високе 12 місце. Торік росіянка виграла п'ять турнірів. Проте у поточному сезоні вона не демонструє стабільної гри.

У першому сеті представниця країни-агресорки впевнено повела в рахунку, взявши чотири поспіль гейми. Такий перебіг матчу не знітив Даяну. Одеситка зуміла зробити ефектний камбек, завершивши сет з рахунком 7:5 на свою користь.

Другий сет краще розпочала Ястремська, яка виграла два поспіль гейми. 12-та ракетка світу не збиралася поступатися та нав'язала боротьбу. Після десяти геймів на корті був паритет – 5:5. Проте Даяна вже не відпустила перемогу, взявши два останні гейми – 7:5.

Ястремська вдруге поспіль пробилася до третього раунду Ролан Гаррос. У 1/16 фіналі українка зіграє проти ще однієї "нейтралки" – Людмили Самсонової.

Нагадаємо, що раніше участь у третьому колі гарантували Еліна Світоліна та Юлія Стародубцева. Ангеліна Калініна свій матч 1/32 фіналу зіграє у четвер, 29 травня.