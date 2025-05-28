Юлія Стародубцева – Анастасія Потапова 2:0 (7:6, 6:2)

Українка пробилася в основну сітку у статусі лакі-лузера. Після цього вона здолала Тамару Корпач, завдяки чому вдруге у своїй кар'єрі пробилася до другого кола "мейджора".

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На цій стадії турніру Юлії протистояла росіянка Анастасія Потапова (WTA: 37). Тенісистки вперше зустрічалися між собою.

Уродженка Каховки до старту поєдинку вважалася аутсайдеркою, проте на корті продемонструвала чудову гру та змогла створити сенсацію. Вона переграла свою суперницю за 1 годину 42 хвилини.

Українка виграла стартові два гейми, але не змогла розвинути успіх, програвши два наступні. Після цього суперниці захищали свої подачі, а дійшовши до рахунку 5:5 обмінялися брейками.

Тож доля першого сету вирішувалася на тай-брейку. Стародубцева поступалася на ньому 1:3, але зібралася та здійснила камбек, у підсумку – 7:4.

Друга партія вже була простішою для українки. Вона повела з рахунком 3:0, після чого відбулася серія з чотирьох поспіль брейків. У восьмому геймі Юлія все ж таки змогла перервати її, відігравши при цьому два брейк-пойнти, та закрила гру – 6:2.

Зазначимо, що протягом матчу уродженка Каховки зробила один ейс при п'яти подвійних помилках, реалізувала 6 із 9 брейк-пойнтів і виграла 6 із 10 геймів на своїй подачі. Загальний баланс очок – 72:62 на користь українки.

Важливо. Юлія Стародубцева вперше у своїй кар'єрі пробилася до третього кола турніру серії Grand Slam. В 1/16 фіналу вона зіграє проти фіналістки Ролан Гаррос-2024 Жасмін Паоліні (WTA: 4).

Нагадаємо, що також до третього раунду Відкритого чемпіонату Франції вже пробилася Еліна Світоліна. Вона в дуже напруженій боротьбі здолала першу ракетку Угорщини.