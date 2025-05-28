Юлия Стародубцева – Анастасия Потапова 2:0 (7:6, 6:2)

Украинка пробилась в основную сетку в статусе лаки-лузера. После этого она одолела Тамару Корпач, благодаря чему во второй раз в своей карьере пробилась во второй круг "мэйджора".

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На этой стадии турнира Юлии противостояла россиянка Анастасия Потапова (WTA: 37). Теннисистки впервые встречались между собой.

Уроженка Каховки до старта поединка считалась аутсайдером, однако на корте продемонстрировала великолепную игру и смогла сотворить сенсацию. Она переиграла свою соперницу за 1 час 42 минуты.

Украинка выиграла стартовые два гейма, но не смогла развить успех, проиграв два следующих. После этого соперницы защищали свои подачи, а дойдя до счета 5:5 обменялись брейками.

Поэтому судьба первого сета решалась на тай-брейке. Стародубцева уступала на нем 1:3, но собралась и совершила камбэк, в итоге – 7:4.

Вторая партия уже была более простой для украинки. Она повела со счетом 3:0, после чего состоялась серия из четырех подряд брейков. В восьмом гейме Юлия все же смогла прервать ее, отыграв при этом два брейк-пойнта, и закрыла игру – 6:2.

Отметим, что в течение матча уроженка Каховки сделала один эйс при пяти двойных ошибках, реализовала 6 из 9 брейк-пойнтов и выиграла 6 из 10 геймов на своей подаче. Общий баланс очков – 72:62 в пользу украинки.

Важно. Юлия Стародубцева впервые в своей карьере пробилась в третий круг турнира серии Grand Slam. В 1/16 финала она сыграет против финалистки Ролан Гаррос-2024 Жасмин Паолини (WTA: 4).

Напомним, что также в третий раунд Открытого чемпионата Франции уже пробилась Элина Свитолина. Она в очень напряженной борьбе одолела первую ракетку Венгрии.