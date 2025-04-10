Зірки українського тенісу Еліна Світоліна та Марта Костюк взяли участь у медіадні присвяченому матчам Кубка Біллі Джин Кінг. Наші тенісистки виконали завдання, які принесли задоволення учасницям та глядачам, пише 24 Канал з посиланням на інстаграм Billie Jean King Cup.

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Українські тенісистки стали зірками тіктоку

Під час одного із завдань тенісистки дуетом повинні були виконати малюнок. При цьому одна з учасниць малювала, але не бачила сам малюнок. А інша тенісистка бачила витвір своєї партнерки, але могла допомогти лише підказками.

Світоліна та Костюк виконують квест / фото Billie Jean King Cup

Крім того, наші спортсменки записали кілька кумедних відео для тіктоку.

У квесті з півником, який орієнтувався на голос, тенісистки голосно кричали, коли йому загрожувала небезпека "втопитися". На жаль, на сьому секунді пташечку не вдалося врятувати.

Світоліна та Костюк рятують півника: дивіться відео

У другому відео тенісистки повинні були відгадати, під яким стаканчиком знаходиться м'ячик. Українки пройшли два випробування, але на третьому помилилися.

Українки вгадують, де м'ячик: дивіться відео

Світоліна та Костюк чудово провели час та з гарним настроєм готуються до відповідальних матчів.

Нагадаємо, що збірна України проведе матчі кваліфікації Кубка Біллі Джин Кінг у польському Радомі проти Польщі та Швейцарії. Поєдинки відбудуться 11 та 12 квітня відповідно.

За "синьо-жовтих" зіграють Еліна Світоліна, Марта Костюк, Катаріна Завацька, Людмила Кіченок та Надія Кіченок.