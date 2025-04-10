Звезды украинского тенниса Элина Свитолина и Марта Костюк приняли участие в медиадне посвященном матчам Кубка Билли Джин Кинг. Наши теннисистки выполнили задания, которые принесли удовольствие участницам и зрителям, пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм Billie Jean King Cup.

Читайте также Муж Свитолиной установил уникальный рекорд, совершив невероятный камбэк – видео

Украинские теннисистки стали звездами тиктока

Во время одного из заданий теннисистки дуэтом должны были выполнить рисунок. При этом одна из участниц рисовала, но не видела сам рисунок. А другая теннисистка видела произведение своей партнерши, но могла помочь только подсказками.

Свитолина и Костюк выполняют квест / фото Billie Jean King Cup

Кроме того, наши спортсменки записали несколько забавных видео для тиктока.

В квесте с петушком, который ориентировался на голос, теннисистки громко кричали, когда ему угрожала опасность "утонуть". К сожалению, на седьмой секунде птичку не удалось спасти.

Свитолина и Костюк спасают петушка: смотрите видео

Во втором видео теннисистки должны были отгадать, под каким стаканчиком находится мячик. Украинки прошли два испытания, но на третьем ошиблись.

Украинки угадывают, где мячик: смотрите видео

Свитолина и Костюк прекрасно провели время и с хорошим настроением готовятся к ответственным матчам.

Напомним, что сборная Украины проведет матчи квалификации Кубка Билли Джин Кинг в польском Радоме против Польши и Швейцарии. Поединки состоятся 11 и 12 апреля соответственно.

За "сине-желтых" сыграют Элина Свитолина, Марта Костюк, Катарина Завацкая, Людмила Киченок и Надежда Киченок.