Марта Костюк (Україна) – Сара Бейлек (Чехія) 0:2 (3:6, 1:6)

У Парижі стартував другий турнір Grand Slam у 2025 році Ролан Гаррос. В основній сітці жіночого змагання знайшлось місце для шістьох представниць України, повідомляє 24 Канал.

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Провал Костюк

Основна надія наших вболівальників була покладена на Еліну Світоліну та Марту Костюк. І якщо перша легко подолала перше коло, то у киянки виникли серйозні проблеми із суперницею.

Нею була 19-річна чешка Сара Бейлек, яка посідає аж 193 місце в рейтингу WTA. Костюк була явною фавориткою в парі, проте українка розчарувала своїх прихильників.

Перші ж подачі подарували Марті брейк, але вже з четвертого гейму українка почала здавати. Костюк програла аж три гейми на своїй подачі поспіль та віддала суперниці перший сет.

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Проблеми Марти продовжились і у другому сеті. Там Бейлек грала безпомилково на своїх подачах і при цьому змогла оформити два брейка та завершити партію на свою користь.

Таким чином, друга ракетка України залишає Ролан Гаррос вже на першій же стадії. Таким чином, серед наших землячок у друге коло вже пройшли Еліна Світоліна та Даяна Ястремська. У свою чергу Юлія Стародубцева та Ангеліна Калініна свої стартові матчі ще не провели.