Сразу три украинские теннисистки в одиночном разряде смогли пробиться в 1/16 финала Ролан Гаррос. Ранее ни разу наша страна не имела такого представительства на этой стадии французского "мэйджора", сообщает 24 Канал.

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Замечательное начало

Свое имя в историческое достижение записали Элина Свитолина, Юлия Стародубцева и Даяна Ястремская. Они победили во втором круге первую ракетку Венгрии Анну Бондар, а также "нейтральных" Анастасию Потапову и Диану Шнайдер соответственно.

При этом наши спортсменки считались аутсайдерами в противостояниях против "запоребриковых" представительниц. Стародубцева же до того установила индивидуальный рекорд, впервые выйдя в 1/16 финала на уровне "мэйджоров".

Отметим, что все три украинки матчи третьего круга проведут 30 мая. Первой на корт выйдет Даяна Ястремская.

С кем сыграют наши теннисистки

Даяна Ястремская – Людмила Самсонова (начало не раньше 13:30)

Юлия Стародубцева – Жасмин Паолини (не раньше 16:30)

Элина Свитолина – Бернарда Пера (не ранее 17:30)

Напомним, что во втором круге всего нашу страну представляли четыре теннисистки. К сожалению, Ангелина Калинина вылетела на этой стадии, разгромно уступив Лоис Буассон.