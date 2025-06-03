В понедельник, 2 июня, состоялся матч 1/16 финала WTA 125 Open delle Puglie между Ангелиной Калининой и Ириной Шиманович. Украинка во втором сете отказалась продолжать игру, сообщает 24 канал.

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Почему Калинина отказалась продолжать матч

В первом сете Ангелина Калинина уверенно повела в счете – 4:1. Однако белорусская теннисистка смогла выровняться и игра перешла на тайбрейк.

Украинская теннисистка на тайбрейке снова повела в счете 4:1. К сожалению, Ангелина Калинина уступила – 6:8.

Начало второй партии было за украинкой. Теннисистка выиграла три подряд гейма, но впоследствии проиграла два розыгрыша подряд.

В результате при счете 3:2 Ангелина решила сняться с матча из-за проблем со здоровьем.

Ранее сообщали, что Леся Цуренко перенесла операцию, она не играла с осени прошлого года.