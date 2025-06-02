Спортсменка недавно перенесла операцию. Цуренко поделилась фото из больничной палаты, сообщает 24 канал со ссылкой на инстаграм теннисистки.

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Цуренко в больнице

Леся Цуренко сообщила о проведении операции. Украинская теннисистка легла под нож из-за травмы правой руки.

После операции Цуренко опубликовала фото с подписью, что на определенное время ей нужно стать левшой.

Некоторое время придется быть левшой,

– написала Цуренко.

Цуренко поделилась фотографией из больницы / Фото из инстаграма теннисистки

Отметим, что Леся Цуренко осталась за пределами топ 250 рейтинга Женской теннисной организации из-за паузы. Последний раз украинская теннисистка появлялась на корте 17 ноября во время матча за сборную на Кубке Билли Джин Кинг.