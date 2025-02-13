Вечером 12 февраля президент США Дональд Трамп провел длительный телефонный разговор с диктатором России Владимиром Путиным. Они договорились начать переговоры о мире с участием своих команд, пишет 24 Канал.

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Цуренко прокомментировала заявление Трампа

После разговора с Путиным американские журналисты спросили Трампа, будет ли Украина равноправным участником мирных переговоров. Политик не смог дать однозначный ответ. Он заявил, что украинцы "должны заключить мир, ведь их людей убивают".

На комментарий президента США в своем инстаграме отреагировала украинская теннисистка Леся Цуренко. Она отметила, что Украину поставили перед фактом, без учета ее интересов.

"Это просто ужас. Был ли у Украины выбор?", – написала Цуренко.

Реакция Цуренко на заявление Трампа / скриншот из инстаграма теннисистки

Отметим, что президент Украины Владимир Зеленский довольно скептически высказался относительно договоренностей между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным. Глава государства отметил, что с российским диктатором будет сложно договориться о справедливом мире.