Спортсменка нещодавно перенесла операцію. Цуренко поділилась фото з лікарняної палати, повідомляє 24 канал із посиланням на інстаграм тенісистки.

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Цуренко у лікарні

Леся Цуренко повідомила про проведення операції. Українська тенісистка лягла під ніж через травму правої руки.

Після операції Цуренко опублікувала фото з підписом, що на певний час їй потрібно стати шульгою.

Деякий час доведеться бути шульгою,

– написала Цуренко.

Цуренко поділилась світлиною з лікарні / Фото з інстаграму тенісистки

Зазначимо, що Леся Цуренко залишилась поза межами топ 250 рейтингу Жіночої тенісної організації через паузу. Востаннє українська тенісистка з'явлалась на корті 17 листопада під час матчу за збірну на Кубку Біллі Джин Кінг.