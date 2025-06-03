У понеділок, 2 червня, відбувся матч 1/16 фіналу WTA 125 Open delle Puglie між Ангеліною Калініною та Іріною Шимановіч. Українка у другому сеті відмовилась продовжувати гру, повідомляє 24 канал.

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Чому Калініна відмовилась продовжувати матч

У першому сеті Ангеліна Калініна впевнено повела у рахунку – 4:1. Однак білоруська тенісистка змогла вирівнятись і гра перейшла на тайбрейк.

Українська тенісистка на тайбрейку знову повела у рахунку 4:1. На жаль, Ангеліна Калініна поступилась – 6:8.

Початок другої партії був за українкою. Тенісистка виграла три поспіль гейми, але згодом програла два розіграші поспіль.

У результаті за рахунку 3:2 Ангеліна вирішила знятись з матчу через проблеми зі здоров'ям.

Раніше повідомляли, що Леся Цуренко перенесла операцію, вона не грала з осені минулого року.