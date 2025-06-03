Еліна Світоліна – Іга Швьонтек 0:2 (1:6, 5:7)

Це було п'яте очне протистояння між суперницями. Поєдинок тривав годину 42 хвилини та завершився четвертою перемогою польської спортсменки, пише 24 Канал.

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Уродженка Одеси гарно розпочала матч, здобувши брейк-пойнт уже в першому геймі. Вона, на жаль, не реалізувала його, але згодом впевнено взяла свою подачу.

А після цього неймовірний ривок зробила полька. Вона хоч і в боротьбі, але забрала п'ять поспіль геймів, закривши сет з рахунком 6:1.

На старті другої партії Еліна перервала цю серію та повела з рахунком 3:1, оформивши перший брейк, який Іга одразу відіграла. Після цього суперниці захищали свої подачі, а вирішальним став 11-й гейм.

На жаль, у ньому саме Іга Швьонтек зробила брейк. Після цього вона впевнено подала на матч, закривши сет з рахунком 7:5.

Статистика. Протягом поєдинку Еліна Світоліна не зробила жодного ейса при одній подвійній помилці, реалізувала 1 з 4 брейк-пойнтів і виграла 5 із 9 геймів на своїй подачі. Загальний баланс очок – 72:59 на користь польки.

Зазначимо, що у півфіналі Іга Швьонтек зіграє проти першої ракетки світу Арини Сабалєнко. Їх очне протистояння відбудеться 5 червня.

Нагадаємо, що напередодні Еліна Світоліна встановила унікальне досягнення на рівні турнірів серії Grand Slam.