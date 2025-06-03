Элина Свитолина – Ига Швентек 0:2 (1:6, 5:7)

Это было пятое очное противостояние между соперницами. Поединок длился час 42 минуты и завершился четвертой победой польской спортсменки, пишет 24 Канал.

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Уроженка Одессы хорошо начала матч, завоевав брейк-пойнт уже в первом гейме. Она, к сожалению, не реализовала его, но впоследствии уверенно взяла свою подачу.

А после этого невероятный рывок сделала полька. Она хоть и в борьбе, но забрала пять подряд геймов, закрыв сет со счетом 6:1.

На старте второй партии Элина прервала эту серию и повела со счетом 3:1, оформив первый брейк, который Ига сразу отыграла. После этого соперницы защищали свои подачи, а решающим стал 11-й гейм.

К сожалению, в нем именно Ига Швентек сделала брейк. После этого она уверенно подала на матч, закрыв сет со счетом 7:5.

Статистика. По ходу поединка Элина Свитолина не сделала ни одного эйса при одной двойной ошибке, реализовала 1 из 4 брейк-пойнтов и выиграла 5 из 9 геймов на своей подаче. Общий баланс очков – 72:59 в пользу польки.

Отметим, что в полуфинале Ига Швентек сыграет против первой ракетки мира Арины Соболенко. Их очное противостояние состоится 5 июня.

Напомним, что накануне Элина Свитолина установила уникальное достижение на уровне турниров серии Grand Slam.